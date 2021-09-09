Американское военное издание Military Watch сравнило возможности двух этих истребителей, чтобы оценить не только то, какие самолеты будут иметь преимущество в бою, но и какая программа нанесет наибольший ущерб геополитическим интересам Запада. Перевод основных положений этой публикации представлен изданием discover24.ru.

Китайский одномоторный истребитель J-10 в своем классе долго был единственным в мире потенциальным противником западных аналогов, пока Россия не представила прототип своего Checkmate. Подавляющее большинство современных истребителей, производимые в странах «вне Запада», используют двухдвигательные схемы. J-10 в качестве базового легкого истребителя КНР появился еще в 2006 году, но с 2018 года был принят на вооружение J-10C – значительно улучшенная платформа поколения 4++. Несмотря на то, что Checkmate относится к пятому поколению, его вполне можно сравнивать с J-10C, исходя из общности конфигурации и совокупности применяемых технологий.

J-10C и Checkmate – оба были созданы как более легкие и дешевые версии супертяжелых истребителей пятого поколения, соответственно – J-20 и Су-57. Оба делают упор на простоту обслуживания и низкие эксплуатационные расходы. Эти два истребителя хорошо оптимизированы для ведения боя на видимой дистанции, делая упор на маневренность. Они являются единственными в мире одномоторными истребителями с двигателями, обладающими управляемым вектором тяги.

Остается неясным, какой двигатель будет использовать Checkmate, но если это будет штатное «Изделие-30» от Су-57, самолет может иметь более высокое соотношение тяги и веса, чем J-10C (который в настоящее время не имеет себе равных в мире по этому показателю), и, следовательно, преимущество в маневренности на всех дистанциях.

Оба истребителя используют новое поколение ракет класса «воздух-воздух» ближнего действия (PL-10 для J-10C и Р-74 для Checkmate), которые способны наводиться с большой дальности при помощи нашлемных прицелов. Каждый истребитель несет две ракеты такого типа в стандартной конфигурации. При этом PL-10 считается лучшей из-за ее способности поражать цели под более экстремальными углами.

Для дальнего боя J-10C использует четыре ракеты PL-15, а Checkmate – три ракеты Р-37М. Наряду с европейской Meteor они считаются лучшими ракетами такого типа в мире. PL-15 производится в гораздо большем масштабе и очень широко используется китайскими истребительными частями в качестве стандартного вооружения. Напротив, Р-37М, хотя и совместим с несколькими типами новых истребителей, такими как Су-30СМ и Су-35, почти не используется в России из-за своей высокой стоимости. Таким образом, программа PL-15 получает больше выгод от экономии на масштабе производства.

При этом китайская ракета имеет меньшую дальность действия, чем Р-37М (250-300 км против 400 км), и Р-37М также более скоростная, что дает целям меньше времени на реакцию. Однако превосходство Китая в сенсорных технологиях и электронике означает, что PL-15, вероятно, имеет более мощный радар, и во многих ситуациях от него будет труднее уклониться.

Для дальнего боя Checkmate имеет то преимущество, что он построен с сильной фронтальной малозаметностью для радаров, а значит, его будет намного сложнее обнаружить на расстоянии. Но и J-10C имеет очень маленькое радиолокационное сечение для истребителя четвертого поколения и использует усовершенствованные радиопоглощающие покрытия, которые также затрудняют его обнаружение на больших дистанциях. Тем не менее, ожидается, что скрытность Checkmate будет намного выше.

Кроме того, ожидается, что российский истребитель сможет нести широкий спектр более совершенных классов крылатых ракет. J-10C в этом отношении будет полагаться пока что лишь на YJ-91. Также считается, что J-10 обладает превосходными сетецентрическими боевыми возможностями, которым военная авиация Китая давно уделяет гораздо больше внимания, чем Россия, а это может быть особенно полезно для нанесения ударов крылатыми ракетами.

Таким образом, J-10C и Checkmate – это современные легкие истребители с возможностями нового поколения, и вместе с американским F-35 они являются главными претендентами на звание самого грозного одномоторного истребителя в мире. Но при этм есть весьма существенная разница: J-10C в настоящее время используется только в Китае, и не было предпринято никаких значительных усилий для экспорта этой модели, в то время как Checkmate ориентирован на зарубежные рынки и, согласно со связанными с ним ожиданиями производителей, будет продаваться за границу в большем количестве, чем в самой России.

Как самый дешевый в мире истребитель-невидимка, этот самолет вполне может быть использован несколькими потенциальными западными противниками, такими как Иран и Сирия, и он с большей вероятностью попадет в бой, чем J-10. Этот факт, как и расчет на Checkmate в качестве конкурента F-35 за многомиллиардные экспортные контракты на зарубежных рынках, делает его гораздо большей угрозой для интересов Запада, чем J-10C.