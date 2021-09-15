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По своей боеспособности армия Казахстана занимает второе место после России среди бывших республик Советского Союза. Связано это не только с богатым военным наследством, которое страна получила после распада СССР, но еще и с особыми условиями приобретения оружия, которые ему предоставляет Москва. Об этом написало американское издание Military Watch.

Авторы поясняют, что Казахстан все годы независимости укрепляет обороноспособность, приобретая новые виды вооружений. Так, в 2019 году он на эти цели потратил 1,6 миллиарда долларов. Россия предоставляет ему оружие не по экспортным, как остальным государствам, а по своим внутренним ставкам.

Благодаря этому Казахстан имеет в своем распоряжении истребители Су-25 и МиГ-29 в огромном количестве – эти самолеты он получил в счет погашения российской задолженности, а также МиГ-31, которые с помощью Москвы были модернизированы до версии МиГ-31БМ, Не исключено, что на особых условиях Россия поставит Нур-Султану также новейшие С-75 «Шах и Мат» и МиГ-41. Последний, напомним, сможет вылетать за пределы земной атмосферы и участвовать в космических войнах.

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