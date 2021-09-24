Ракеты дальнего действия класса «воздух-воздух» – российская Р-37М и особенно китайская PL-15 – не имеют себе равных по характеристикам в американском арсенале. На фоне растущих в США опасений по поводу того, что ракеты их страны все больше уступают конкурирующим державам, компания Boeing представила новый ракетный прототип на ежегодной конференции ASCA (Air, Space end Cyber Association), проводимой Ассоциацией ВВС США. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Называемая «ракетой «воздух-воздух» большой дальности» (LRAAM), новая ракета Boeing использует весьма необычную двухступенчатую конфигурацию, а не одноступенчатую, как все существующие ракеты такого типа, с ускорительной секцией, которая отпадает после сгорания топлива. Ракета кажется слишком большой для размещения на истребителях-невидимках, таких как F-35 и F-22, которые несут вооружение в ограниченных внутренних отсеках для оружия.

Вероятнее всего, LRAAM предназначена для истребителей F-15, включая новый тяжелый самолет«поколения 4+» F-15EX. Такие ракеты большой дальности могут идеально служить в качестве платформы «убийц ДРЛО» (дальнего радиолокационного обнаружения), для нейтрализации тяжелых, неманевренных целей, таких как бомбардировщики и самолеты-дозаправщики. Это долгое время было крупным недостатком ВВС США, и авиация ВМС США также отказалась от этого в 2006 году для сокращения эксплуатационных расходов.

LRAAM все еще находится на стадии концептуальной разработки и использует технологии, разработанные Boeing для предыдущих ракетных проектов. Программа извлекла выгоду из новых цифровых технологий проектирования и моделирования. Как ожидается разработчиками, ракета должна получить преимущество от высокой маневренности на своих конечных этапах полета, в основном за счет использования отдельного блока поражения цели, который снижает лобовое сопротивление и вес по сравнению с одноступенчатым оружием, разработанным с аналогичной дальностью. Это потенциально может позволить ракете угрожать малоразмерным целям размером с истребитель на экстремальных дальностях, для чего она также может использовать активную фазированную антенную решетку, как российская К-77М, для той же цели.

Было высказано предположение, что новая ракета Boeing может даже не нести взрывчатку, тем самым уменьшая вес и вместо этого полагаясь на конструкцию «поражения силой кинетического удара», что во многом напоминает системы противовоздушной обороны THAAD или David’s Sling.

Boeing уточнил на конференции ASCA, что LRAAM не будет конкурировать с уже существующими ракетными программами класса «воздух-воздух», такими как AIM-260, указав, что он предоставит ВВС дополнительные возможности для реализации других программ. Таким образом, в то время как ракету AIM-260 можно рассматривать как противовес китайской PL-15 и российской K-77M, LRAAM можно рассматривать как противовес китайской PL-ХХ и российской Р-37.