КНДР заявляет, что успешно испытала свою новую гиперзвуковую ракету, которая, как предполагается, разрабатывалась в качестве носителя ядерной боеголовки. Тем самым Северная Корея продолжает расширять свой военный потенциал и оказывать давление на Вашингтон и Сеул по поводу давно застопорившихся переговоров по ядерному оружию. Об этом сообщает Military Times. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Испытания, произведенные 28 сентября, стали третьим раундом ракетных пусков Северной Кореи в этом месяце. Они состоялись в момент, предваряющий выступление представителя КНДР в ООН, в котором посланник Северной Кореи обвинил Соединенные Штаты во враждебности и потребовал от администрации Байдена окончательно прекратить совместные военные учения с Южной Кореей и размещение стратегических средств в области.

На фотографии, опубликованной в государственных СМИ Северной Кореи, была запечатлена ракета с оперенным коническим головным блоком с полезной нагрузкой, взлетающая в воздух среди ярко-оранжевого пламени. Официальное северокорейское информационное агентство KCNA заявило, что во время первых летных испытаний ракета соответствовала ключевым техническим требованиям, включая стабильность запуска, а также маневренность и летные характеристики «отделяющейся гиперзвуковой планирующей боевой части».

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что этот запуск продемонстрировал «дестабилизирующее воздействие программы незаконного оружия Северной Кореи». На прошлой неделе Северная Корея выступила с предложениями улучшить отношения с Югом, если будут выполнены определенные условия, очевидно, вернувшись к своей схеме смешивания демонстраций оружия с мирными предложениями с целью вырвать внешние уступки.

Переговоры по ее ядерной программе зашли в тупик с февраля 2019 года. Северная Корея потребовала отмены санкций США, настаивая на том, что у нее есть право на программу ядерного оружия. Официальные лица США ясно дали понять, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Север не предпримет конкретных шагов по денуклеаризации.

В отчете KCNA также говорится, что испытание подтвердило стабильность топливной капсулы ракеты, указав на технологию предварительного добавления жидкого топлива и обеспечения быстрой готовности к запуску в течение многих лет. Официальный представитель КНДР заявил, что планируется распространить эту систему на все состоящие на вооружении ракеты на жидком топливе.

Ракеты на жидком топливе более уязвимы, чем ракеты на твердом топливе, потому что их нужно заправлять отдельно и доставлять к стартовым площадкам на грузовиках, которые могут быть замечены спутниками противника или другими военными объектами. Ким Дон Юб, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, сказал, что Северная Корея активно пытается улучшить мобильность этого оружия.

Демонстрация оружия Северной Кореи также может быть направлена ​​на укрепление внутреннего единства, поскольку Ким Чен Ын сталкивается, пожалуй, с самым тяжелым моментом, приближающимся к десятилетию правления, когда пандемическое закрытие границ вызовет дальнейший шок для экономики, пострадавшей от санкций и десятилетий бесхозяйственности.

Эксперты говорят, что Север, вероятно, продолжит свои испытания в ближайшие месяцы, поскольку он наращивает свою кампанию давления, по крайней мере, до тех пор, пока Китай не начнет настаивать на спокойствии в преддверии Олимпийских игр в Пекине в начале следующего года.