Глава дипломатического ведомства Сирии Фейсал Микад заявил, что САР никогда не забудет израильские авианалеты, которым нет никакого оправдания. Он также отметил, что Арабская Республика продолжит предпринимать меры, чтобы остановить агрессию Тель-Авива. И поможет ей в этом Москва.

Издание Avia.Pro пишет, что это заявление можно считать своеобразным анонсом атак на израильские истребители и бомбардировщики. Сирия уже проверила работоспособность своих комплексов противовоздушной обороны на крылатых ракетах и беспилотниках Израиля, поэтому теперь может взяться за самолеты.

Кроме того, правительственные силы РФ протестировали несколько ракет и убедились, что они как нож в масло проникают на израильскую территорию, не встречая сопротивления со стороны местной ПВО. Поэтому Дамаск может наносить удары по Израилю в ответ на новые атаки.