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Компания Microsoft выпустила компьютерную мышь, которая частично состоит из переработанного пластика.

Как сообщается, устройство вышло под названием Ocean Plastic Mouse. Корпус этой мыши на 20% состоит из пластикового мусора, который находился в океане и был извлечён и переработан. Кроме того, указывается, что устройство полностью пригодно для переработки после окончания эксплуатации.

Устройство может работать на расстоянии до 10 метров, в качестве питания используется один элемент АА, которого хватит примерно на год работы. Стоимость мыши составляет 25 долларов. В продаже она появится с 5 октября.

Microsoft ещё в прошлом году сообщила, что будет переходить на безотходное производство. Компания планирует завершить этот переход к 2030 году. Также отмечается, что компания уже к 2025 году собирается перестать использовать пластик в упаковке своих товаров. К примеру, упаковка для новой мыши сделана из перерабатываемой древесины и волокон сахарного тростника.

Недавно мы сообщали, что Apple собирается продавать новые iPhone 13 без упаковочной пленки. Это поможет снизить количество пластиковых отходов примерно на шестьсот тонн.

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