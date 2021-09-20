Представители Apple отметили, что коробки с новыми «Айфонами» не будут обертываться в специальную пленку. Данное решение продиктовано заботой об окружающей среде.

Отмечается, что на коробках с новыми гаджетами появится одна только стикер-пломба. Покупателям необходимо будет потянуть за нее, чтобы открыть данную упаковку. Продажи данных смартфонов все еще не начались – они стартуют 24 сентября, однако в Сети уже начали появляться фотоснимки с коробками. На них нет пленки, но есть тот самый «язычок».

В рамках демонстрации этой модели сотрудники компании отметили, что благодаря отказу от пленочного материала им удастся не допустить появления дополнительных пластиковых отходов весом около шестисот тонн. Они также заявили, что механизм Taptic Engine, необходимый для тактильного отклика, был создан с использованием полностью переработанного вольфрама.