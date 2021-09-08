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Калининградская область – это неприступная крепость, штурмовать которую НАТО не рискнет даже по указанию Соединенных Штатов. Североатлантический альянс хорошо понимает, что малейшая агрессия против этого региона спровоцирует ответный ядерный удар, поэтому старается держать от него дистанцию.

Военный эксперт Виктор Литовкин так прокомментировал публикацию в китайском издании Sina. Ее авторы заявили, что Калининград – это «кинжал у горла Евросоюза». На первый взгляд кажется, что он зажат между натовскими государствами, однако возможность выхода в Балтийское море полностью меняет картину не в пользу Альянса.

Литовкин рассказал, что сейчас в Калининградской области развернуто гораздо меньше боевых систем, чем при Советском Союзе. Также по численности вооружения регион проигрывает Литве и Польше. Но попытка воевать с ним закончится плохо для США и НАТО, так как здесь расположены стратегические войска с самыми современными ядерными ракетами.

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