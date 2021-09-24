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Анналена Бербок, которая возглавляет партию «Зеленых» в Германии и претендует на пост канцлера страны, заявила, что не допустит ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». По ее словам, нельзя верить обещаниям России о продолжении транзита газа через Украину.

Бербок неоднократно высказывала свое негодование по поводу строительства газопровода. Она считает его инструментом давления на Европу и оружием против Украины. Также «ошибочное решение» предоставить России возможность достроить «Северный поток-2» противоречит санкционной политике Европы, которую всецело поддерживает Германия.

Проект СП-2, по мнению Бербок, не соответствует также климатической политике Евросоюза, не дает Европе обрести независимость от поставок газа, является серьезной угрозой энергетической безопасности Украины. Поэтому вводить его в эксплуатацию ни в коем случае нельзя.

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