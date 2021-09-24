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Акция коммунистов, в рамках которой они 25 сентября намерены встретится с депутатами, абсолютно законна, поэтому власти Москвы не могут ее запретить. Такое заявление сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Также в партии сообщили, что подали в мэрию столицы не только заявку, которая была отклонена, но еще и извещение о намерении провести акцию.

Мэрия Москвы объяснила отказ в проведении акции ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. В ответ на это зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин разъяснил, что встреча будет максимально короткой и с соблюдением всех требований по профилактике Covid-19. Также он отметил, что отменять акцию никто не собирается.

В пятницу Роскомнадзор потребовал убрать с официального сайта Коммунистической партии РФ объявление о встрече с депутатами. В противном случае ресурс будет заблокирован, сообщает ведомство.

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