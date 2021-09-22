Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия давно готова к отражению угроз не только на западных границах, поэтому создание США, Австралией и Британией нового альянса фактически ничего не меняет, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Украина. Ру» он рассказал, что с появлением AUKUS риски нападения со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока существенно возросли. Однако Россия давно была к ним готова, поэтому перебросила в регион крупную группировку войск.

Помимо этого, она усиливает Тихоокеанский флот, который оснащается новыми дизель-электрическими и атомными подводными лодками. Они вооружаются современными ракетами – гиперзвуковыми «Цирконами», крылатыми «Калибрами», противокорабельными «Ониксами». Поэтому новому военному союзу не удастся застать Москву врасплох.

Вам может понравиться

В ПФР рассказали о самых популярных схемах обмана пенсионеров мошенниками

Представители ПФР перечислили наиболее распространенные способы обмана российских пенсионеров мошенниками, которые нередко представляются работниками пенсионного фонда. Эти липовые сотрудники начинают предлагать потенциальным жертвам дополнительные выплаты или новые более выгодные условия.

Беспилотник США уничтожил авто с террористами «Хурас-ад-Дин» в сирийской провинции Идлиб

Войска Соединенные Штатов атаковали автомобиль боевиков движения «Хурас-ад-Дин» (запрещенная в России террористическая организация) в сирийской провинции Идлиб. Удар высокоточной ракетой Hellfire был нанесен с беспилотного аппарата MQ-9. В результате атаки

Американские ВВС перехватили частный самолет, нарушивший бесполетную зону в Нью-Йорке

Частный одномоторный самолет устроил настоящий переполох в Соединенных Штатах. На его перехват даже подняли истребитель F-16, который аккуратно выпроводил нарушителя из временно закрытой для полетов зоны рядом с Нью-Йорком. Бесполетная
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Королев: погода, 22 сентября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 22 сентября – пасмурно, до 13 °C |