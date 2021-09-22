Россия давно готова к отражению угроз не только на западных границах, поэтому создание США, Австралией и Британией нового альянса фактически ничего не меняет, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Украина. Ру» он рассказал, что с появлением AUKUS риски нападения со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока существенно возросли. Однако Россия давно была к ним готова, поэтому перебросила в регион крупную группировку войск.

Помимо этого, она усиливает Тихоокеанский флот, который оснащается новыми дизель-электрическими и атомными подводными лодками. Они вооружаются современными ракетами – гиперзвуковыми «Цирконами», крылатыми «Калибрами», противокорабельными «Ониксами». Поэтому новому военному союзу не удастся застать Москву врасплох.