Американский военно-промышленный комплекс сейчас находится в упадке, в то время как Россия сумела вырваться в мировые лидеры по разработке новейших видов оружия. Сила Москвы пугает Вашингтон и заставляет его снова и снова ошибаться, отставая еще больше, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что уже и Конгресс США, и Счетная палата негодуют, требуя от Пентагона оправдать многомиллиардные расходы на разработку гиперзвукового оружия. Соединенные Штаты сейчас работают над несколькими такими проектами, но ни один из них не соответствует предъявляемым требованиям. И уж тем более, не может конкурировать с российскими ракетами.

Кроме того, у США возникают проблемы с судостроительными верфями, с производством самолетов, а также с экзотическим оружием. К примеру, проект рельсотрона, который инженеры разрабатывали 16 лет, просто закрыли, так как он не оправдал ожиданий.

Россия же обходится без огромных финансовых затрат, но при этом ухитряется создавать оружие, аналогов котором нет ни в США, ни в других странах мира.