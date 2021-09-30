Украинские власти в связке с западными партнерами «не сидят, сложа руки», а усиленно работают над тем, чтобы создать России проблемы, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. Он также пояснил, что главная цель – это поставить РФ в такие условиях, в которых она будет вынуждена «прекратить агрессию».

Кулеба заявил, что «Киев и партнеры» осознают, что «другой России нет». Поэтому решать проблемы в любом случае придется путем переговоров. Однако Украина намерена вести эти переговоры таким образом, чтобы вынудить Москву выполнять ее условия. Именно поэтому как Киев, так и его союзники ищут подходящий формат для общения.

По словам министра, если для достижения цели потребуется «создать России проблемы», Киев на это пойдет.

На заявления Кулебы уже ответил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Он заявил, что еще никому не удалось доставить России какие-то проблемы и действующие украинские власти вряд ли станут первыми. Он также назвал высказывания министра «испанским стыдом» и отметил, что сильным украинским народом, имеющим большой потенциал, почему то всегда управляют «одни обезьяны».