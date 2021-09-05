Ксения Бородина резко высказалась о своей бывшей коллеге Ольге Бузовой, с которой у них начался конфликт несколько месяцев назад.

Как отмечается, Бузова и Бородина являлись ведущими на телеканале ТНТ. Когда было принято решение о закрытии шоу «Дом-2», ведущие должны были перейти на телеканал «Ю», где был осуществлён перезапуск проекта. Но за несколько дней до старта шоу, Ольга отказалась от участия. На тот момент она отнеслась к этому спокойно, но когда в проект взяли её бывшего возлюбленного Давида Манукяна, раскритиковала этот шаг, и заявила, что ей было больно узнать об этом.

Во время общения с подписчиками в Instagram Бородина неожиданно заявила, что у них с Бузовой разница в стиле. По её словам, Бузова предпочитает привлекать к себе внимание чрезмерно откровенными фотографиями, а потому она просит не сравнивать её с безвкусицей.

Ольга Бузова, как мы сообщали недавно, стала ведущей шоу X-Factor в Белоруссии. Премьера проекта состоится в начале октября.