В одном из отчетов по итогам крушения испытательного прототипа Ил-112В говорится о серьезных конструктивных недостатках самолета, особенно в двигателе. Вместе с тем обнажились крупные проблемы авиастроительной отрасли России в целом. Об этом пишет немецкое издание Flug Revue. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Испытательный полет нового российского турбовинтового транспортного самолета Ил-112В 17 августа потерпел крушение. На видео попало то, как пламя внезапно вырывается из правого двигателя грузового судна на малой высоте и быстро перерастает в метровый огненный след. Ил-112В какое-то время летит прямо вперед, изрыгая огонь, пока внезапно не опрокидывается на правое крыло, теряет высоту и, наконец, падает почти вертикально в небольшой лес и разбивается. Все три члена экипажа погибли сразу.

Авиастроительный холдинг ОАК хотел выставить новый самолет на военной ярмарке «Армия-2021», которая началась через несколько дней в Кубинке. Теперь компании предстоит справиться с потерей единственного летного образца Ил-112В. Второй прототип, который сейчас достраивается в Воронеже, предназначен только для испытаний на земле. Летные испытания двух следующих прототипов должны возобновиться не раньше лета 2022 года.

План по поставке первых экземпляров Ил-112В для ВВС России в 2023 году, скорее всего, после этого трагического события, будет пересмотрен. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил еще в июле, после своего визита на авиазавод ВАСО в Воронеже, что машина не соответствует требованиям Кремля. «Пока вы не подтверждаете требуемые летные характеристики Ил-112, бессмысленно говорить о серийных контрактах», – сказал тогда Борисов.

Однако проблемы Ил-112В кажутся гораздо более серьезными, чем выглядели ранее. До сих пор нет официальных заключений относительно того, что вызвало возгорание в правом двигателе, почему его не удалось потушить и почему самолет в конечном итоге разбился.

Газета «Коммерсантъ» очень подробно цитировала внутренние документы следствия по этой авиакатастрофе. В них говорится о «потере газодинамической устойчивости» правого двигателя в качестве отправной точки. Это якобы привело к «частичному разрушению турбины», обломки которой, в свою очередь, разорвали близлежащие топливопроводы. В результате возник пожар, который быстро распространился и затронул конструкцию крыла. Экипаж выключил двигатель и попытался потушить пожар, но безуспешно. В результате возгорания произошло «структурное разрушение» правого элерона, из-за которого «Ильюшин» перевернулся вправо из-за несимметричной тяги от левого двигателя и стал неуправляемым. Экипаж больше ничего не мог сделать – и, вероятно, знал об этом в последние несколько секунд.

По поводу данного заключения специалисты отметили, что у Ил-112В всего два огнетушителя высокого давления, и они нацелены только на двигатель. На момент срабатывания системы огонь уже распространялся в полостях крыла, попытки его тушить стали бесплодными. При этом гражданские модели Ильюшина оснащены шестью пенными огнетушителями на двигатель, что в случае с Ил-112В может говорить о «конструктивном недостатке». Пилотам ничего не оставалось, как попытаться направить горящий самолет на посадку в Кубинку. Экипаж почти выжил: до фатального отказа элерона «Ильюшин» летел «почти идеальным курсом к взлетно-посадочной полосе менее чем в двух километрах».

До крушения Ил-112В совершил всего 23 полета. Большинство из них длилось всего несколько минут, потому что, в частности, двигатели самолета продолжали вызывать проблемы.

Мотор Ил-112В, турбовинтовой двигатель компании «Климов» ТВ7-117СТ, стал главным объектом критики сразу после 17 августа. Бывший главный конструктор «Ильюшина» Николай Таликов заявил, что специалисты компании знали о недостатках двигателя, но эти знания слишком долго игнорировали. «Семь по счету начальников, которые у нас были за последние пять или шесть лет, не обращали на это внимания», – сказал Таликов.

Инженер Андрей Злобин, который, по его словам, участвовал в разработке исходной версии ТВ7-117 в 90-х годах, отметил: в базовой конфигурации TW7-117 – надежный двигатель, но его конструкция не дает возможности «рискованной» модернизации. Но именно такие «форсированные доработки» были внесены в двигатель самолета Ил-112В. Официальный сайт «Климова» указывает, что «за счет использования новых материалов и улучшения дизайна были достигнуты повышенные показатели производительности и другие основные параметры».

По мнению Злобина, истинные причины авиакатастрофы в Кубинке находятся не столько в технической, сколько в политико-организационной сфере. Российская аэрокосмическая промышленность «буквально наводнена людьми с куриными мозгами», которые занимают руководящие должности, но не имеют подготовки в области авиации, – с безжалостной откровенностью говорит инженер. До тех пор, пока «профаны и невежды» не будут изгнаны из авиационной промышленности страны, «трагедии в российском небе не прекратятся», – мрачный вывод Злобина.

Между тем, российский государственный авиастроительный холдинг «ОАК» также приостановил испытания регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, где установлены практически идентичные двигатели типа ТВ7-117СТ-01. Повлияет ли и в какой степени обязательный перерыв на дальнейший график амбициозной авиационной программы, которая должна заменить старый Антонов Ан-24 в гражданском секторе, в настоящий момент невозможно предвидеть и будет во многом зависеть от результатов официального расследования крушения Ил-112В.

В любом случае, катастрофа Ил-112В 17 августа в Кубинке бросает мрачный свет на российский авиапром, который внезапно оказался в центре необычайно жесткой критики. Уже не впервые говорится о том, что ВВС России скоро придется закупать транспортные самолеты за рубежом, потому что Ил-112В не будет вовремя готов заменить Ан-26, срок службы которого подошел к концу. Если до этого дойдет, то России, считающей себя «передовой авиационной державой», будет морально трудно такое переварить.