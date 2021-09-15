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Россия не собирается кормить Украину еще 50 лет, поэтому она не намерена захватывать ее в ходе учений «Запад-2021». Также Москва не проявляет враждебного отношения и к другим соседним государствам, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он напомнил, что маневры «Запад» проходят каждые 4 года. НАТО пора бы привыкнуть к ним, однако Альянс каждый раз устраивает новые истерики. Заявляя, что Россия уже готова захватить чуть ли не всю Европу.

По словам Коротченко, Киев постоянно кричит об агрессии и возможном нападении, однако продолжает торговать с РФ. Сам доказывая этим, что никакой опасности не чувствует.

То же самое делает Запад. Но на отношения с ним большое влияние оказывает газ – чем больше Германия и другие страны будут покупать голубого топлива, тем спокойнее станет его враждебное отношение к РФ.

Также Коротченко отметил, что Россия хотя и не собирается ни на кого нападать, но и ждать, что атаковать будут ее, тоже не намерена. Поэтому она модернизирует вооружение, создает новые разновидности оружия и проводит масштабные учения для проверки боеготовности войск.

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