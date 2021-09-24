Представители оборонного ведомства России отметили, что в черноморской акватории были проведены новые маневры, в рамках которых боевые суда ЧФ российских ВМС выполнили стрельбы.

В опубликованном тексте сообщается о том, что экипажи военных кораблей осуществили стрельбы с использованием артиллерийских орудий и ракетных установок по воздушным и надводным мишеням. В этих учениях принимали участие патрульные и ракетные суда, а также катера. Всего было задействовано пять боевых единиц.

В Минобороны уточняют, что морская группировка была использована для отработки действий по защите важных морских объектов Российской Федерации. Они были проведены в ходе совместных учений с судами морских баз Новороссийска и Крыма. Указывается, что они прошли успешно.