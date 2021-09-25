Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия постоянно говорит о невмешательстве во внутриукраинский конфликт на Донбассе, однако сценарий, в котором она все же введет в регион свои войска вполне вероятен. Подробности рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что Киев постоянно находится в режиме подготовки к полномасштабному наступлению на Донбасс. Он рассчитывает, что Москва испугается западных санкций и не рискнет помогать ополчению ЛНР и ДНР отбиваться от украинских атак.

В какой-то мере это верно, однако если возникнет серьезная угроза для жизней российских граждан, живущих в самопровозглашенных республиках, Россия все же вмешается в конфликт. Изначально она попробует реализовать сценарий принуждения Украины к миру, не покидая пределов Донбасса. Но если ничего не получится, если Киев полностью утратит адекватность, то российская армия будет гнать ВСУ до самого Приднестровья. Причем этот процесс займет не более месяца, уверен Сивков.

Вам может понравиться

Российские танки получат активную защиту от ПТРК Spike и Javelin

Российские танки получат уникальный комплекс «Арена-М», способный защитить боевую машину от всех существующих управляемых противотанковых ракет. В их число входят и наиболее популярные боезаряды такого типа «Джавелин» и «Спайк». Комплекс

“Бастионы” успешно уничтожили подбиравшиеся к Крыму “корабли” условного противника

Россия провела учения с использованием береговых ракетных комплексов «Бастион», которые успешно поразили цели условного противника в Черном море. Пресс-служба ЧФ сообщила, что эти маневры стали частью совместной кампании, проводимой Новороссийской

Российские бомбардировщики ударили по боевикам в Алеппо мощнейшей авиабомбой

Группировка террористов, которая двигалась на помощь протурецким джихадистам в сирийском Идлибе, скорее всего уничтожена мощным ударом бомбардировщика российских ВКС, написали журналисты портала Avia.Pro. Они опубликовали фотографии атаки, на одной из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 25 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Подольск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 25 сентября – дождь, до 11 °C |