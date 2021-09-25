Россия постоянно говорит о невмешательстве во внутриукраинский конфликт на Донбассе, однако сценарий, в котором она все же введет в регион свои войска вполне вероятен. Подробности рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что Киев постоянно находится в режиме подготовки к полномасштабному наступлению на Донбасс. Он рассчитывает, что Москва испугается западных санкций и не рискнет помогать ополчению ЛНР и ДНР отбиваться от украинских атак.

В какой-то мере это верно, однако если возникнет серьезная угроза для жизней российских граждан, живущих в самопровозглашенных республиках, Россия все же вмешается в конфликт. Изначально она попробует реализовать сценарий принуждения Украины к миру, не покидая пределов Донбасса. Но если ничего не получится, если Киев полностью утратит адекватность, то российская армия будет гнать ВСУ до самого Приднестровья. Причем этот процесс займет не более месяца, уверен Сивков.