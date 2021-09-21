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В Крыму прошли военные мероприятия, направленные на повышение боевого мастерства экипажей ЗРПК «Панцирь-С1». Комплексы открывали огонь по «крылатым ракетам» условного противника и успешно справились с задачей по уничтожению целей.

В ходе маневров и «крылатые ракеты» и стрельба по ним формировались с помощью электроники. В задачу военнослужащих входило обнаружение целей, летящих на полуостров на разных высотах, а также их своевременное поражение.

Огонь по боезарядам противника велся как из ракетного, так и из пушечного вооружения комплексов, однако профессионализм и отлична подготовка военнослужащих позволила им успешно решить сложную задачу.

Напомним, что благодаря двухдиапазонной трехкоординатной РЛС и оптико-электронной системе комплексы «Панцирь» способны обнаруживать цели на расстоянии около 40 километров и сопровождать их до нанесения удара.

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