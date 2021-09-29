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После теракта в аэропорту Кабула в конце августа морские пехотинцы оставили на стенах несколько оскорбительных надписей в адрес талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Однако позже им пришлось удалять это творчество по приказу командования.

Самой безобидной надписью на стене аэропорта была «К черту талибов». Американские военные фотографировались на ее фоне и на фоне других оскорбительных заявлений. Но потом они получили приказ удалить их. Причем он никаких требований не нарушал – на морпехов возлагались обязанности по уборке в аэропорту, пишет издание Daily Mail.

Военнослужащим приказ не понравился, они позже заявили, что он стал настоящей пощечиной. Однако нарушать волю командиров никто не посмел и надписи все-таки удалили.

Напомним, что в результате теракта, ответственность за который взяло на себя движение ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) погибло 13 американских военных.

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