Конструкторы из КНР закончили все основные работы над термоядерным реактором CFETR, поэтому в случае его одобрения он будет запущен уже через десять лет.

Предполагается, что данное устройство сможет самостоятельно производить до 200 Мегаватт электричества. На полную мощность она сможет начать работать лишь в тридцатых годах текущего столетия – для начала власти должны одобрить конструкцию финальной установки. Сейчас проект носит тестовый характер, однако, в отличие от международной установки ИТЭР, он уже может эффективно производить энергию.

В СМИ напоминают, что китайские специалисты ранее уже ставили рекорды, связанные с термоядерной реакцией. К примеру, весной текущего года китайский токамак смог создавать плазму с температурой 120 000 000 градусов в течение 1 минуты 25 секунд. В будущем они планируют удерживать плазму на протяжении более 16 минут.