Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Конструкторы из КНР закончили все основные работы над термоядерным реактором CFETR, поэтому в случае его одобрения он будет запущен уже через десять лет.

Предполагается, что данное устройство сможет самостоятельно производить до 200 Мегаватт электричества. На полную мощность она сможет начать работать лишь в тридцатых годах текущего столетия – для начала власти должны одобрить конструкцию финальной установки. Сейчас проект носит тестовый характер, однако, в отличие от международной установки ИТЭР, он уже может эффективно производить энергию.

В СМИ напоминают, что китайские специалисты ранее уже ставили рекорды, связанные с термоядерной реакцией. К примеру, весной текущего года китайский токамак смог создавать плазму с температурой 120 000 000 градусов в течение 1 минуты 25 секунд. В будущем они планируют удерживать плазму на протяжении более 16 минут.

Вам может понравиться

Ученые обнаружили ген, влияющий на восприимчивость человека к коронавирусу

Группа шотландских исследователей смогла обнаружить ген, от которого зависит, в какой форме будет протекать коронавирусная инфекция у зараженного. Согласно их словам, они нашли особый вид белка, производимый геном OAS1 и

National Interest: Ракета «Ярс» заняла главное место в учениях РВСН России

Оценивая последние учения российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), The National Interest (NI) отмечает: вместо прежнего сочетания нового и старого оборудования, Россия сосредоточила усилия вокруг новой межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

В РФ разработали новый тип связи без привязки к спутникам и сотовым сетям

В информационном агентстве «Известия» отмечают, что исследователи из РФ смогли изобрести уникальную систему, позволяющую отправлять сообщения, не имея доступа к спутникам и сотовым сетям. Новая технология базируется на применении радиоволн
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 30 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 30 сентября – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 30 сентября – переменная облачность, до 12 °C |