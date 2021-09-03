Группа китайских специалистов разработала уникального двуногого робота под названием Jet-HR2, способного перелетать преграды, используя вентиляторы, как у дронов.

Отмечается, что шагающие машины представляют собой перспективную технологию, так как в теории они обладают высокой проходимостью. Они могут лучше приспосабливаться к разным препятствиям, однако в некоторых случаях преграды оказываются слишком высокими или глубокими. Поэтому инженеры из КНР решили оснастить своего робота функцией полета.

Новинка является улучшенной версией Jet-HR1, который был показан три года назад. Особенностью этого робота являлось наличие вентиляторов в ногах, которые удерживали его при ходьбе. Теперь же эксперты оснастили его сразу четырьмя вентиляторами, с помощью которых он может совершать непродолжительный полет.