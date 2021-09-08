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Китайские ученые разработали уникальный квантовый радар, который дает возможность обнаруживать самолеты-невидимки потенциального противника. Авторы издания South China Morning Post сообщают, что устройство отличается от всех существующих в мире аналогов.

Так, в основе нового радара лежит не привычная всем тарелка, которая улавливает сигналы посредством фиксированного луча, а трубка с мощным магнитным полем. Электроны, которые пропускаются сквозь нее, провоцируют появление сильного микроволнового вихря. Трубка выступает в роли своеобразной пушки, отправляющей электроны на большие расстояния с огромной скоростью.

Благодаря этой технологии радар может работать в любых погодных условиях и обнаруживать самые разнообразные летательные аппараты. В том числе и те, в производстве которых применялись стелс-технологии.

В настоящий момент известно об испытаниях прототипа, которые прошли успешно. Теперь разработчики намерены создать полноразмерное устройство.

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