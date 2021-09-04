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Несмотря на свой преклонный возраст, стратегический бомбардировщик Ту-160 остается головной болью для американских ВВС. Он в буквальном смысле выводит пилотов из себя, создавая серьезные проблемы при перехвате.

Авторы китайского портала Sohu отмечают, что «Белый лебедь» не наделен стелс-возможностями, как американские истребители, однако он способен развивать сверхзвуковую скорость около двух чисел Маха. Включая форсаж, этот самолет с легкостью уходит от преследования, оставляя позади даже знаменитые F-35, относящиеся к пятому поколению.

Также у последних не хватает выносливости, чтобы перехватывать мощные российские ракетоносцы. Ту-160, которые в настоящий момент модернизируются до версии Ту-160М. Они могут преодолевать огромные расстояния и являются серьезной угрозой для США.

Эксперты, публикация которых представлена в переводе портала «ПолитРоссия», указывают также на внушительный арсенал «Белого лебедя». По этому критерию самолет превосходит все существующие сегодня бомбардировщики.

Авторы напоминают о прошлогоднем инциденте, в котором два F-35, пытавшиеся угнаться за Ту-160, были вынуждены вернуться на аэродром постоянного базирования, не добившись результата. Ракетоносец включил форсаж и ушел от них на сверхзвуковой скорости, слегка подпортив репутацию истребителей пятого поколения.

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