В информагентстве «Авиа.про» отметили, что ряд очевидцев заметили на российских дорогах колонны боевой техники, которые движутся к Крымскому полуострову и украинским границам.

Некоторые предположили, что речь может идти о бронемашинах и военных грузовиках, которые возвращаются с военных маневров «Запад-2021», однако эту версию позднее назвали ошибочной, так как на транспорте можно увидеть государственные номерные знаки. Свидетели сообщают, что длина колонны превышает 6 километров. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали эти сведения.

При этом журналисты напоминают, что в Сети недавно была опубликована информация о том, что украинские вооруженные силы собираются нанести удар по Донбассу, воспользовавшись беспилотниками Bayraktar TB2 турецкого производства. Не исключено, что российское командование отправило технику к границам ЛДНР, чтобы защитить территории страны.