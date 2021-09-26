Над подконтрольной Киеву территории Донбасса увеличивается количество дезертиров, сообщает управление Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Военнослужащие грубо нарушают либо просто игнорируют приказы своих командиров, целыми группами уходят с позиций.

Причина такого поведения солдат банальна – они уже несколько месяцев не получают обещанных властями доплат за участие в боевых действиях и пребывание на передовой. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитывается, что задолженностей перед военнослужащими нет.

Кроме того, массовое дезертирство может быть признаком подготовки ВСУ к крупной военной операции. Подобные случаи уже наблюдались в украинской армии. Военнослужащие покидают позиции, так как понимают – воевать реально гораздо опаснее, чем сидеть в окопах даже на передовой. Ведь риски погибнуть в бою существенно повышаются. А это не входит в планы многих солдат, которые приехали на Донбасс заработать денег и получить льготы.