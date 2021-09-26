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В ходе маневров «Объединенные усилия-2021» Киев зафиксировал несколько провокаций, организованных Россией. Подробности поведал эксперт Морского независимого профсоюза страны Борис Бабин.

Он рассказал, что в зоне учений появился российский корабль «Изумруд», который вышел наперерез украинскому катеру «Славянск». Когда расстояние между судами сократилось всего до 1 морской мили, они все же сумели разминуться без повреждений и потерь. Однако подобные действия являются потенциально опасными.

К транспортному судну «Горловка» российский корабль подошел практически вплотную. Экипаж поинтересовался, как проходят маневры, но проигнорировал требования украинских моряков и не назвал себя.

Максимальное же обострение ситуации спровоцировал тяжелый ракетный крейсер «Москва», вооруженный мощными противокорабельными ракетами “Гранит”.

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