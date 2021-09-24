читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Планируя вооруженное противостояние с Россией Соединенные Штаты в первую очередь надеются на свой флот с его авианосцами. Однако у РФ уже имеется противоядие в виде гиперзвуковых ракет, уверен политолог Яков Кедми.

На программе «Соловьев LIVE» эксперт рассказал, что российские инженеры разработали уникальное оружие против американского флота. Гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость до 9 Махов, могут уничтожать авианосцы США даже за счет кинетической энергии. Причем остановить их невозможно, так как ни один современный комплекс ПРО не сумеет среагировать на столь быстро летящую смерть.

«На море основное – это “Циркон”, новые торпеды, это “Кинжал”. Новые российские ракеты, которые сейчас входят в строй, – их также можно применять против кораблей», — объяснил Кедми.

Также он отметил новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые способны атаковать электронику американских кораблей, самолетов, другой техники и превращать все это в бесполезную груду металла.

Вам может понравиться

Политолог объяснил причину срочного визита турецкого президента в Россию

Политолог и преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в чём заключается цель визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Как сообщается,
  • Анна
  • 23.09.2021
  • читать 1 минуту

Крымчане описали поведение туристов на полуострове словами «когда уже наездитесь»

Побывавший в Крыму россиянин рассказал, что жителям полуострова уже надоели многочисленные туристы. Об этом он сообщил в своём блоге на платформе «Яндекс.Дзен». Далеко не все жители Крыма приветствуют туристов, особенно
  • Анна
  • 21.09.2021
  • читать 1 минуту

Российский след: Лондон винит Газпром в приближающейся энергетической катастрофе

Стремительный рост цен на газ подводит Великобританию к энергетическому кризису, уверен эксперт Алексей Анпилогов. Он считает, что совсем скоро этот кризис перерастет в настоящую катастрофу. Жители Британии уже сейчас говорят
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 24 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 сентября – переменная облачность, до 15 °C | Королев: погода, 24 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Подольск: погода, 24 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 11 °C |