Планируя вооруженное противостояние с Россией Соединенные Штаты в первую очередь надеются на свой флот с его авианосцами. Однако у РФ уже имеется противоядие в виде гиперзвуковых ракет, уверен политолог Яков Кедми.

На программе «Соловьев LIVE» эксперт рассказал, что российские инженеры разработали уникальное оружие против американского флота. Гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость до 9 Махов, могут уничтожать авианосцы США даже за счет кинетической энергии. Причем остановить их невозможно, так как ни один современный комплекс ПРО не сумеет среагировать на столь быстро летящую смерть.

«На море основное – это “Циркон”, новые торпеды, это “Кинжал”. Новые российские ракеты, которые сейчас входят в строй, – их также можно применять против кораблей», — объяснил Кедми.

Также он отметил новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые способны атаковать электронику американских кораблей, самолетов, другой техники и превращать все это в бесполезную груду металла.