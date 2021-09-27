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Украине придется «заплатить с процентами» за обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в нарушение договоренностей о перемирии, уверен политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что Россия пока не вмешивается в конфликт, так как отлично знает, что за этим последуют новые санкции. Знает это и Киев, который пользуется ситуацией и продолжает нарушать требования режима прекращения огня. Он практически ежедневно обстреливает неподконтрольную территорию Донбасса, не задумываясь о последствиях.

А последствия не заставят себя ждать, считает бывший израильский разведчик. Он отмечает, что на территории ДНР и ЛНР уже более 400 тысяч человек получили российские паспорта и фактически являются гражданами РФ. Если Украина продолжит действовать в том же ключе, Москва вмешается в конфликт. И тогда Киеву придется с процентами заплатить и за обстрелы, и за поток бесконечной лжи, и за антироссийские высказывания.

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