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Яков Кедми, политолог из Израиля, отметил, что Марка Милли, генерала армии США, следует отдать под трибунал за разглашение военной тайны КНР.

Согласно его словам, недавно в западных СМИ появилась информация о том, что осенью прошлого года американский генерал общался с военными из Китая, причем ряд высказываний Милли могли привести к опасным последствиям. Эксперт считает, что следует провести тщательное расследование, чтобы выяснить, не совершил ли он государственную измену.

Израильский специалист также уверен, что нынешняя система управления в США значительно устарела, поэтому ей требуется масштабная реформа. Он добавил, что многие статьи, публикуемые американскими изданиями, способны стать поводом для войны с Китаем. Однако никто в стране не следит за деятельностью журналистов.

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