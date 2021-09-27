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В Киеве считают, что постоянные тренировки под руководством американских инструкторов сделает из украинских солдат профессиональный военных. Однако политолог Яков Кедми предлагает руководству ВСУ взглянуть на армию Афганистана.

Правительственные силы этой страны американцы обучали на протяжении двух десятилетий. Талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) хватило две недели, чтобы их победить. При Мохаммаде Наджибулле, вспоминает эксперт, афганцы воевали гораздо сильнее.

Он также отвечает на вопрос, почему украинские ВС под руководством американцев готовятся воевать в условиях городской застройки. Это означает только одно – Киев намеревается начать наступление на Донбасс.

По словам Кедми, Россия терпит обстрелы Украиной самопровозглашенных республик, однако ее терпение не безгранично. И если Киев рискнет напасть на ДНР и ЛНР, он заплатит за все свои военные преступления.

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  • 26.09.2021
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