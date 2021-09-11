Азербайджанские военные поторопились заявить, что ракета от оперативно-тактического комплекса «Искандер» была сбита комплексом ПРО Barak-8. На самом деле боезаряд достиг цели и нанес свой сокрушительный удар.

Речь идет об обломках ракеты, которую обнаружили в Шуше, сообщает портал Avia.Pro. По словам экспертов, на элементах боезаряда нет следов перехвата. Скорее всего, кассетная боевая часть взорвалась после попадания в цель.

Эксперты считают, что азербайджанские военные перепутали детонацию ракеты со взрывом после перехвата, что и вызвало некоторую неразбериху.

Напомним, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что обломки принадлежат ракете ОТРК «Искандер-М», которые имеются только в распоряжении России. Однако он не представил ни единого доказательства своей версии, из-за чего скандала не получилось.