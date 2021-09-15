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План президента США Джо Байдена по стимулированию экономики страны, на который выделяется 3,5 триллиона долларов, на протяжении трех десятилетий может привести к 4-процентому снижению ВВП, подсчитали эксперты издания Fox Bussiness. Также они прогнозируют резкий скачок дефицита федерального бюджета.

Согласно этому плану, США должны до 2031 года потратить 3,5 триллиона долларов. По словам специалистов, это приведет к увеличению долга почти на 9 процентов. Кроме того, рост задолженностей может взлететь до 16 процентов, если спустя 10 лет расходы не будут уменьшаться.

В настоящий момент законодатели обсуждают детали плана, который еще не принят. Все дело в том, что он вызвал сопротивление Республиканской партии, которую поддержали и многие демократы. Стратегия Байдена по стимулированию экономики предполагает введение доступного дошкольного образования и отпуска по уходу за ребенком, оплачиваемого государством, расширение уже существующих медицинских программ и внедрение новых, открытие общественных колледжей и уменьшение суммы налоговых отчислений для представителей среднего бизнеса.

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