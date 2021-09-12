При наличии фанатичного желания вернуть Донбасс Украина вполне могла бы это сделать, уверен политолог Ростислав Ищенко. Он поясняет, что даже плохое оснащение армии и ее низкий уровень подготовки не смогли бы этому помешать.

Так эксперт прокомментировал постановление Верховной Рады об эскалации «вооруженного конфликта между РФ и Украиной». Он отметил, что в этом документе первый раз упоминается именно «конфликт», а не «российская агрессия». Кроме того, постановление определяет возможность призвать резервистов без мобилизации для экономии времени и устанавливает наказание за попытки уклониться от призыва на фронт.

По словам Ищенко, на Украине мало кто хочет воевать. Хватает только желающих заработать денег, так как больше в стране их получить банально негде, а также любителей пострелять. Вести боевые действия нет желания ни у кого.

Идейные военнослужащие, которые считали, что «защищают Родину», были на Донбассе только в первые месяцы столкновения. Потом их соратники, которые увидели в войне возможность заработать на контрабанде и беспробудно пьянствовать, избавились от «патриотов» и заняли все руководящие посты.

По словам Ищенко, Киев может принимать какие угодно постановления и делать заявления в отношении планов на «войну с Россией», однако на самом деле у него нет ни желания, ни возможностей вступать в реальные боевые действия.