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Иран поднял в небо боевой самолет, который некоторое время находился в непосредственной близости от границы Азербайджана. Очевидцы утверждают, что он даже нарушил воздушное пространство страны, однако мониторинговые ресурсы не подтверждают эту информацию, сообщает портал Avia.Pro.

Авторы портала предполагают, что полет связан с появлением на границе Ирана большого количества азербайджанской военной техники. Тегеран таким образом демонстрирует, что не собирается ограничивать себя в проведении маневров из-за паники Баку.

Уверенность Ирана в себе вполне оправдана. Если Азербайджан начнет боевые действия против Тегерана, он неминуемо проиграет, уверены эксперты.

Самолет, который кружил у границ Азербайджана, вполне мог получить необходимую ему разведывательную информацию, выяснить численность войск и количество техники и вооружений, которые Баку перебросил к рубежам страны.

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