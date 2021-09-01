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В ночь на 1 сентября истребители ВВС Израиля снова пересекли границу воздушного пространства Сирии для новой ракетной атаки. Их целью были военные объекты САР и Ирана, однако нанести удар самолетам так и не удалось.

Портал Avia.Pro сообщает, что командование американских войск в Сирии связалось с истребителями и потребовало немедленно прекратить стрельбу. Все дело в том, что по военной базе США в восточной части Арабской республики было выпущено две иранских ракеты.

Тегеран неоднократно заявлял, что действия Израиля в Сирии недопустимы. Но Соединенные Штаты закрывали глаза на авианалеты, которые сопровождались ударами по иранским объектам. Вполне вероятно, что теперь им не удастся так просто отделаться от требований прекратить атаки, так как в противном случае будут страдать военные базы США.

Авторы портала отмечают, что официальной информации по ракетной атаке Ирана нет. Впрочем, Вашингтон вряд ли будет распространяться о подобном инциденте, в котором они были вынуждены уступить требованиям Тегерана.

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