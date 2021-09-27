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Сделка с Соединенными Штатами по «Северному потоку-2» является прощальным подарком канцлера Германии Ангелы Меркель российскому президенту Владимиру Путину. Такое предположение высказала на страницах издания Interia польская журналиста Моника Борковски.

Она написала, что Меркель не захотела перемен и решила продолжить многолетнее сотрудничество между ФРГ и РФ. Именно она до последнего момента поддерживала строительство газопровода, хотя прекрасно видела, что Украина, Польша, Прибалтика выступают против этого проекта. Пытались заблокировать «Северный поток-2» и Соединенные Штаты, но стремление помириться с Европой после президентства Дональда Трампа оказалось сильнее.

Больше всего от подарка Меркель Путину пострадает Украина, пишет польская журналистка, публикацию которой перевел портал “ПолитРоссия”. Она отмечает, что Киев каждый год будет терять около 3 миллиардов долларов, так как транзит газа через украинскую ГТС прекратится.

Россия и Германия в настоящий момент не хотят думать о том, что будет, когда Европа перейдет на альтернативные источники энергии. Впрочем, «Северный поток-2» вполне можно будет использовать для транспортировки водорода, поэтому его история на этом не закончится.

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