В тех зонах Индо-Тихоокеанского региона, которые могут стать местом потенциального конфликта, Китай существенно превосходит США по военной мощи, констатирует индийский военный эксперт Партса Сатама. Он уверен, что Вашингтону нужно как можно скорее наращивать свой боевой потенциал, чтобы не потерпеть поражение.

Эксперт поясняет, что Китай практически полностью контролирует регион. У него в районе Корейского полуострова и Тайваня, спорных островов с Японией имеются истребители пятого поколения J-20 в огромных количествах. Также Пекин отправляет туда боевые корабли, увеличивая преимущество над Соединенными Штатами.

США хотя и называют Китай главным своим противником, не предпринимают никаких шагов, чтобы исправить эту ситуацию. Да, в случае конфликта они могут мгновенно отправить в Индо-Тихоокеанский регион свои истребители F-35, но этого будет слишком мало. Вашингтону сейчас нужно более существенно усилить военное присутствие, иначе Пекин продолжит господствовать в упомянутых выше зонах.