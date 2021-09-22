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Если талибы (боевики движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) нарушат свои обещания и будут тиранить народ страны, шиитское меньшинство вступит с ними в войну, заявил глава общины хазарейцев Мохаммад Карим Халили.

Он пояснил, что Кабинет министров Афганистана, сформированный талибами, нельзя назвать инклюзивным. Если движение продолжит расставлять на ключевые посты в регионах исключительно своих людей, то ситуация в стране станет невыносимой для хазарейцев и таджиков. В этом случае они не будут терпеть, а сразу же вступят в бой с новой властью.

По словам Халили, «Талибану» необходимо воздержаться от насилия и тирании, а также не навязывать свои порядки всему населению Афганистана. Это позволит ему удержаться у власти и избежать гражданской войны.

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