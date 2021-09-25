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В преддверии встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина турецкое издание разразилось новой публикацией политолога Тахи Даглы. Он заявляет, что Москва явно настроена против Анкары, что подтверждается ее действиями на территории Сирии.

Только за последние десять дней, поясняет эксперт, Москва сделала три хода подряд, которые нельзя назвать дружественными к Турции. Она провела переговоры с курдами, пообещав им создание автономии в Сирии и защиту, приняла в Москве Ильхам Ахмед, которую Анкара считает «злостной предводительницей террористов». Кроме того, РФ постоянно «бомбит» провинцию Идлиб, где засели джихадисты.

Все это говорит об агрессивном отношении Москвы к Анкаре. Политолог уверен, что России не нравится усиление турецких войск в Афганистане, но больше всего Москва «мстит» за позицию Эрдогана по Украине и российскому Крыму.

По словам Даглы, в Сирии Москва «играет в русскую рулетку», находя поддержку у курдов и даже сближаясь из-за них с Соединенными Штатами. Поэтому при определенном везении России у Турции могут начаться серьезные проблемы в провинции Идлиб.

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