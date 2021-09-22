Главным противником Соединенных Штатов является совсем не Китай, а Россия, уверен глава Северного командования ВС США Глен Ванхёрк. В своем интервью изданию Air Force Magazine он заявил, что по кинетическому вооружению именно РФ представляет угрозу для Вашингтона.

Кроме того, Россия не уступает Китаю и в некинетическом аспекте. У нее имеется кибернетическое и космическое оружие, которое также опасно для Соединенных Штатов.

Больше всего США опасается все же подводных лодок и самолетов, ракетных установок и прочего кинетического оружия Москвы.

Россия, по словам Ванхёрка, укрепилась в Арктическом регионе, но Соединенным Штатам нужно предпринимать меры, чтобы составить ей жесткую конкуренцию. Генерал заявил, что Вашингтон должен прямо сейчас вкладывать средства в Арктику, так как в противном случае они упустят шансы получить природные богатства этого региона планеты.