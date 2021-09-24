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Соединенные Штаты должны сами вывести свои войска из Сирии, причем сделать это как можно скорее, заявил глава МИД Арабской республики Фейсал Микдад. Он также пригрозил, что в противном случае США ожидает то же самое, что было в Афганистане.

Сирийские власти далеко не в первый раз требуют у Вашингтона покинуть территорию страны. Они заявляют, что США фактически оккупировали провинции Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, где располагаются крупные месторождения газа и нефти. Также сирийские власти обвиняют Соединенные Штаты в краже нефти.

Микдад посоветовал Соединенным Штатам не забывать, что им пришлось позорно бежать из Афганистана, бросив своих союзников на растерзание террористов. Он отметил, что Вашингтон в Сирию никто не приглашал и они не имеют никакого права находиться на территории страны.

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