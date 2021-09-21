Представители ФРГ и Франции не стали называть стороны конфликта в Донбассе и причины его возникновения в проекте документа, подготовленного для возможной встречи в Нормандском формате.

Данную информацию опубликовали в издании ТАСС, сославшемся на сотрудников российского внешнеполитического ведомства. Указывается также, что представители европейской делегации не стали отмечать, что боевые столкновения проходят на украинских территориях. Российские дипломаты считают, что Киев, Париж и Берлин не заинтересованы в урегулировании данного конфликта.

«Вначале все участники соглашения, в том числе члены украинской делегации, дали согласие на то, что Минские договоренности представляют собой единственную основу для решения сложившейся проблемы. Однако затем Украина, Франция и Германия не стали закреплять в документе всю необходимую информацию о конфликте», – отметил собеседник ТАСС.