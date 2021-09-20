Инициированное руководством ООН расследование продлится три месяца.

Комиссия рассмотрит пять случаев насилия в отношении центральноафриканских девушек, над которыми надругались габонские военнослужащие. Итоги расследования будут известны через 90 дней, сообщает Agence Ecofin.

Помимо этого, секретариат ООН принял решение о выводе всего габонского контингента из страны.

Сообщается, что злоумышленники совершали свои преступления в малонаселенных районах центральной части страны, надеясь остаться безнаказанными. Первые сообщения о насилии появились еще в 2014 году.

С самого начала миссии ООН в ЦАР «голубые каски» неоднократно обвинялись в совершении преступлений. На них счету грабежи, расправы над местными жителями, изнасилования, сотрудничество с боевиками и участие в контрабанде.

Недавно миротворцы стали виновниками смертельного ДТП в городе Бриа, жители которого вышли на акцию протеста с требованием наказать виновных. Однако «голубые каски» открыли предупредительный огонь в страхе перед народным гневом. В результате стрельбы погибла 12-летняя девочка. Позже ее отцу предложили деньги за видеообращение, в котором он должен был обвинить в случившемся российских инструкторов. Однако центральноафриканец отказался клеветать на россиян.

Жители страны доверяют специалистам из России, которых в западных СМИ регулярно причисляют к «ЧВК Вагнера». Именно россияне помогли центральноафриканской армии положить конец разгулу бандитизма.