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Единые силы быстрого Евросоюза будут составлять Североатлантическому альянсу жесткую конкуренцию, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал ЕС одуматься и не создавать никаких собственных военных структур.

Также генеральный секретарь заявил, что решение европейских государств увеличить расходы на оборону является правильным и конструктивным. Однако затраты следует увеличивать в рамках Североатлантического альянса.

Европа и Северная Америка сейчас должны выступать единым фронтом, так как перед ними встают российская и китайская угрозы, заявил генсек.

Напомним, что страны Евросоюза заговорили о создании собственных сил быстрого реагирования после вывода войск из Афганистана. Им совсем не понравилось, как повели себя Соединенные Штаты, оставившие военнослужащих европейских государств на произвол судьбы.

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