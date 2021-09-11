Единые силы быстрого Евросоюза будут составлять Североатлантическому альянсу жесткую конкуренцию, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал ЕС одуматься и не создавать никаких собственных военных структур.

Также генеральный секретарь заявил, что решение европейских государств увеличить расходы на оборону является правильным и конструктивным. Однако затраты следует увеличивать в рамках Североатлантического альянса.

Европа и Северная Америка сейчас должны выступать единым фронтом, так как перед ними встают российская и китайская угрозы, заявил генсек.

Напомним, что страны Евросоюза заговорили о создании собственных сил быстрого реагирования после вывода войск из Афганистана. Им совсем не понравилось, как повели себя Соединенные Штаты, оставившие военнослужащих европейских государств на произвол судьбы.