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Сергей Уржумцев, генконструктор концерна «Калашников», отметил, что причиной критических высказываний об оружии АК-12, поступившем недавно в вооруженные силы РФ, является наличие у автомата множества новых элементов конструкции.

Согласно его словам, АК-12 был разработан с учетом тактико-технического задания, подготовленного заказчиком. Именно им были определены такие характеристики оружия, как его вес, кучность стрельбы, эргономика, тип прицела, наличие крепежной системы и так далее. При этом специалисты смогли реализовать все требования, введя несколько дополнительных решений, которые на первых порах могут вызывать критику.

Отмечается, что предыдущие автоматы были понятны и просты в использовании. Для их применения не требовалось проведения дополнительных учебных мероприятий. Уржумцев надеется, что со временем военные изучат особенности конструкции АК-12, после чего отрицательных отзывов о нем станет меньше.

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