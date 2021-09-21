Клинтон Хиноте, генерал-лейтенант американских ВВС, в рамках недавнего выступления отметил, что США точно проиграют, если будут пытаться сражаться, используя старые машины и стратегии.

Согласно его словам, вооруженным силам страны требуются значительные перемены. Они могут потерять свое превосходство в воздухе, если не будут модернизированы боевые самолеты. В результате Соединенные Штаты не смогут защитить своих союзников в Тихоокеанском регионе, где КНР активно увеличивает свой военный потенциал. Кроме того, китайская армия обладает стратегическим преимуществом благодаря своему географическому положению.

Дюк Ричардсон, еще один представитель ВВС США, отметил, что боевая авиация страны сможет остаться наиболее мощной на планете только в случае постоянных разработок и поставок в армию новейшей техники. Властям следует также подготовить улучшенную систему закупок вооружения.