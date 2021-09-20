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ВС Украины пока не наблюдают каких-либо прямых подтверждений возможного нападения России на Украину. Но в то же время Москва готова развернуть свои войска и начать наступательную операцию буквально в любой момент. Такое заявление сделал Командующий Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев.

Он отметил, что из года в год увеличивается количество косвенных признаков нападения на Украину. Россия превратила Крым в хорошо укрепленный непотопляемый авианосец, она строит на границах новые военные базы и перебрасывает войска. Признаков формирования наступательной группировки в настоящий момент не видно, однако это ни о чем не говорит, так как Россия может скрывать ее внутри страны.

Наев напомнил, насколько быстро в марте-апреле текущего года РФ перебросила огромные силы к границам Украины. По его словам, это очень тревожный фактор, так как Москва может перейти в наступление в любой момент.

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