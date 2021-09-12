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Гендиректор ЦНИИ «Прометей», выпускавшего легендарные танки Т-34 рассказал о секрете конструкции этих боевых машин, который не был разгадан до конца Второй мировой. Алексей Орыщенко уточнил, что речь идет о литьевой башне, которая изготавливалась без единого шва.

Такие башни легко устанавливались, а также отличались от немецких сварных решений более высокой прочностью. К 1943 году это обеспечило полное превосходство советских танков по всей линии фронта.

Орыщенко поясняет, что на немецких танках башни имели прямоугольную форму, так как они изготавливались из отдельных деталей с помощью сварки. Это делало их уязвимыми. Повторить же достижение советских конструкторов и изготовить литую башню, немцы так и не сумели до самого окончания войны.

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