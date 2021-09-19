Комик Гарик Харламов 18 сентября в Москве провёл открытие сети своих закусочных HOT DOG BULLDOG и вечеринку по этому поводу.

Мероприятие состоялось в одном из банкетных залов «Крокус Экспо». Отмечается, что на вечеринку Харламов пришёл в компании актрисы Катерины Ковальчук. Именно с ней ему уже давно приписывают тайный роман после расставания с Кристиной Асмус, что произошло осенью прошлого года.

Слухи ни Харламов, ни Ковальчук никак не комментируют, однако их часто замечают в компании друг друга. Не так давно их видели вместе на отдыхе. Вот и сейчас они пришли на вечеринку вместе, причём совершенно не скрывали этого и фотографировались с поклонниками. Многие сразу же решили, что этим появлением пара решила официально подтвердить свои отношения.

Недавно Алена Шишкова высмеяла Александру Дони, которую считают новой возлюбленной рэпера Тимати. Она назвала её “подделкой с AliExpress”.